Jetzt haben vier Studenten von der Purdue University in den USA einen Roboter entwickelt, der den Rubik's Cube in 103 Millisekunden lösen kann - das ist weniger als ein Blinzeln (200 - 300 ms). Damit haben sie einen neuen Weltrekord aufgestellt. Letztes Jahr hatte der schnellste Roboter, einer aus Japan, noch drei Mal so lange gebraucht.



Das Ganze funktioniert mit KI: Die analysiert mit Farberkennungssensoren, in welchem Zustand der Würfel gerade ist. Dann errechnet sie den Lösungsweg, gibt dem Robotersystem Befehle, und der dreht die Farbflächen blitzschnell an den richtigen Platz. Dafür mussten die Studenten auch das Innere des Würfels verstärken - sonst wäre er bei dem Tempo wohl kaputtgegangen.



Bei uns Menschen liegt der Weltrekord fürs schnellste Lösen übrigens aktuell bei 3,05 Sekunden: Das hat vor kurzem Xuanyi Geng, ein siebenjähriger Junge aus China, geschafft.