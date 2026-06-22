Ihr habt bestimmt auch schon mal den Tipp bekommen, Kaffeesatz nicht einfach wegzuschmeißen, sondern zu trocknen und zum Beispiel als Dünger zu nutzen.

Auch die Industrie interessiert sich für benutztes Kaffeepulver, denn es könnte auch als Brennstoff genutzt werden. Das Problem ist: Kaffeesatz enthält viel Wasser. Ihn erst mal zu trocken, dauert lange oder verbraucht viel Energie.

Forschende aus Südkorea sagen: Sie haben ein neues Verfahren entwickelt, mit dem sie aus feuchtem Kaffeepulver Biokohle machen können - ohne das Pulver vorher aufwändig zu trocken. Sie nutzen dafür ein bestimmtes heißes Plasma und Druck. Dadurch verdampft das Wasser schlagartig.

Unter optimalen Bedingungen, so die Forschenden, dauert der gesamte Prozess nur etwa 90 Sekunden - und sei energieeffizient. In ihrer Studie - erschienen im Chemical Engineering Journal - steht, dass das Verfahren auch genutzt werden könnte für die Nutzung anderer organischer Abfälle, die viel Wasser enthalten.