Eine Befragung der FOM Hochschule zeigt aber: Am beliebtesten ist dieses Jahr weniger Stress zu haben. Mehr als die Hälfte der über 2.000 Befragten nehmen sich das vor.

Unterschiede bei Altersgruppen: Screen-Time & Me-Time

Wenn wir auf die verschiedenen Altersgruppen schauen, dann fällt auf, dass Erwachsene unter 29 häufig weniger Zeit am Handy hängen wollen. Außerdem nehmen sie sich vor, beruflich weiterzukommen, sich weiterzubilden oder sparsamer zu sein. Bei den Menschen zwischen 29 und 44 dagegen wollen sich viele mehr Zeit für sich selbst nehmen.



Die unbeliebtesten Vorsätze sind übrigens, mit dem Rauchen aufzuhören und weniger Alkohol zu trinken. Bei der Befragung kam auch raus: Etwa jeder und jede Fünfte hat es letztes Jahr geschafft, seine Vorsätze das ganze Jahr durchzuhalten.