Mit den Gedanken ein Smartphone steuern.

Genau das will Elon Musk mit seinem Startup Neuralink möglich machen. Aktuell läuft eine klinische Studie für ein drahtlose Computerchip, der ins Gehirn eingebaut wird. Der Chip wurde schon an Affen getestet und am Wochenende wurde es auch beim ersten Menschen eingesetzt.

Musk schreibt auf X, dass sich der Mensch gut erholt und erste Ergebnisse vielversprechend sind. Einzelheiten hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben. Bis der Mensch aber ein Smartphone steuern kann, könnte es noch lange dauern. Die Studie läuft noch fünf Jahre.

Chip soll bei Lähmungen helfen

In erster Linie geht es dabei nicht darum, dass wir uns bald ein neues Techgadget ins Gehirn einbauen. Sondern der drahtlose Chip soll Menschen mit Lähmungen helfen ihren Alltag einfacher zu gestalten, indem sie Geräte mit ihren Gedanken steuern können.

Einige Gehirnimplantate gibt es schon von anderen Herstellern, zum Beispiel damit ALS-Patientinnen und -Patienten wieder sprechen können. Die brauchen aber alle Kabel zwischen Gehirn und Computern.