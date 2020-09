Depressionen erkennen am Herzschlag?

24 Stunden lang die Herzfrequenz messen - und danach ziemlich sicher eine akute Depression erkennen können.

Das ist die Schlussfolgerung, die ein Forschungsteam aus Deutschland und Belgien aus ihrer Studie gezogen hat. Sie wird aktuell auf dem Jahreskongress der Europäischen Vereinigung der Neuropsychopharmakologen (ECNP) vorgestellt.

Das Team den Herzschlag depressiver Menschen gemessen, jeweils über mehrere Tage. In etwa 90 Prozent der Fälle, so die Beobachtung der Forschenden, können die Ergebnisse eine Depression erkennen lassen. Grundsätzlich ist demnach die Herzfrequenz bei einer Depression höher als bei nicht-depressiven Menschen, etwa 10 bis 15 Schläge pro Minute. Das sei vor allem in der Nacht messbar, weil die Frequenz dann bei Gesunden deutlich nach unten geht. Bei Depressionen bleibt sie dagegen erhöht.

Gemessen wurde der Herzschlag einmal ohne Medikamenteneinfluss und einmal, nachdem den Patientinnen und Patienten der Wirkstoff Ketamin verabreicht wurde. Ketamin ist auch als Partydroge bekannt und ansonsten ein Betäubungsmittel und ein Schmerzmittel in der Tiermedizin. Gegen Depressionen wird es erst seit ein paar Jahren und bisher selten eingesetzt. Es hat Erfahrungen von Ärzten zufolge den Vorteil, dass es viel schneller wirkt als herkömmliche Anti-Depressiva und den Zustand der Patienten verbessert. Der Nachteil ist, dass die Wirkung auch schnell wieder nachlässt.

Diese Eigenschaft des Ketamin ist für die Studie zur Herzfrequenz das Entscheidende gewesen. So konnten die Forschenden nachprüfen, ob der Herzschlag tatsächlich ein zuverlässiger Indikator für eine akute Depression ist. Hatten die Patienten nämlich Ketamin genommen, glich ihr Herzschlag eher dem von nicht-depressiven Menschen. Ohne Ketamin waren die Unterschiede wieder klar erkennbar.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betonen, dass ihre Studie erstmal nur ein Machbarkeitstest war. Untersucht wurden nur 16 Probanden. Sie wollen das Ergebnis jetzt mit einer größeren Anzahl von Testpersonen wiederholen. Sollte sich ihre Schlussfolgerung bestätigen, dann könnte in Zukunft alleine mit einer 24-Stunden-Messung der Herzfrequenz eine Depression erkenntbar sein.