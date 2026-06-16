Wenn man unter Zeitdruck eine Entscheidung treffen muss, kann das eine körperliche Stressreaktion wie Herzrasen auslösen, und wir tendieren dann eher zur teils übertriebenen Vorsicht.

Eine neue Studie im Fachjournal Neuron zeigt, dass gezielte Atemübungen das Stresslevel senken und damit auch für mutigere Entscheidungen sorgen können. Im Experiment sollten 40 Testpersonen eine Zeit lang deutlich länger aus- als einatmen. Anschließend sollten sie bei einem Glücksspiel schnelle Entscheidungen treffen. Ergebnis: Nach der Atemübung trafen die Teilnehmenden riskantere Entscheidungen, für die sie auf lange Sicht aber größere Gewinne einheimsten - die Entscheidungen wurden also effektiver.

Die Forschenden sagen, sie konnten zeigen, dass bei Entscheidungen nicht nur das Gehirn und Informationen von außen eine Rolle spielen, sondern auch der Zustand von anderen Organen wie Herz und Nervensystem. Und diesen Zustand könne man mit Atemübungen verändern.