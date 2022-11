Es gibt so Musik - da kann man einfach nicht anders: Automatisch tanzen Finger, der Kopf oder der ganze Körper im Takt mit.

Studien haben schon gezeigt, dass den meisten Menschen das bei einem bestimmten Tempo so geht - nämlich bei etwas zwischen 120 und 140 Schlägen pro Minute. Auf genau dieses Tempo ist der auditive Teil unseres Gehirns abgestimmt.

Bis jetzt dachte man, dass das nur bei Menschen so ist. In einem kleinen Experiment der Uni Tokio zeigte sich aber, dass auch Ratten sich automatisch im Takt bewegen, und zwar ebenfalls am deutlichsten bei einem Tempo zwischen 120 und 140 Schlägen pro Minute. So wie Menschen.

Das Experiment zeigte auch, dass dieses Tempo abhängig ist von der Zeitkonstante des Gehirns - also der Geschwindigkeit, mit der das Gehirn auf etwas reagiert. Weil die bei allen Tieren ähnlich ist, gehen die Forschenden davon aus, dass noch viele weitere Tierarten die Fähigkeit haben könnten, im Takt mitzuwippen.