In New York ist Ehebruch jetzt nicht mehr verboten und strafbar.

Die Gouverneurin des US-Bundestaates hat ein Gesetz aus dem Jahr 1907 aufgehoben. Sie selbst hat die Regelung albern und antiquiert genannt. Im Gesetz war festgelegt, dass Ehebruch mit bis zu drei Monaten Gefängnis bestraft werden kann. Diese Regel galt bis gestern, wurde aber nicht mehr angewandt.

Ehebruch ist in mehreren Bundesstaaten noch gesetzlich verboten. Es gilt ein Versuch, Scheidungen zu verhindern oder schwieriger zu machen. Oft war eine Scheidung nur möglich, wenn es Beweise gab, dass einer der Partner fremd gegangen war. Ähnlich wie in New York haben auch andere Bundesstaaten Gesetze zum Ehebruch in den letzten Jahren abgeschafft.