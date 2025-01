Wer mit dem Auto in den New Yorker Stadteil Manhattan will, muss zahlen.

Seit heute (5.1) wird in der Woche eine Gebühr fällig. Für Autos kostet die Fahrt in den Süden Manhattans von 9 bis 21 Uhr neun Dollar pro Tag. Für Motorräder ist es die Hälfte. Nach Angaben der Gouverneurin des Bundesstaates New York soll es so weniger Staus geben und die Luft soll sauberer werden. Die Hoffnung ist, dass die Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen.

Bezahlt wird über einen neues elekronisches System. Ausnahmen gibt es für Rettungsfahrzeuge, Schulbusse, arme Menschen oder Personen mit Behinderungen, die nicht auf Bus und Bahn ausweichen können. Für alle, die ein Taxi oder Uber nutzen, kommt die Gebühr noch obendrauf. New York ist die erste Stadt in den USA, die so eine Gebühr verlangt.