Eine schwarze Lederjacke von Nvidia-Chef Jensen Huang ist für fast eine Million Dollar versteigert worden.

Das Auktionshaus Sotheby's in New York hatte sie vorher auf 60.000 Dollar geschätzt. Die Jacke des Designers Tom Ford ist das Markenzeichen von Huang, der laut Auktionshaus einer der prägenden Köpfe im KI-Zeiralter ist. Huang trägt so eine Jacke bei fast allen öffentlichen Auftritten. Nividia ist das im Moment wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Auch Gründer von anderen großen Tech-Firmen haben oder hatten solche Markenzeichen. Bei Ex-Apple-Chef Steve Jobs war es der schwarze Rollkragenpullover. Bei Meta-Chef Mark Zuckerberg sind es graue Shirts.

Der Erlös der Auktion geht nicht an Huang, sondern an das gemeinnützige Edge Institute, das Englischunterricht anbietet und ausländische Fachleute mit westlichen Geschäfts- und Bildungsmethoden vertraut macht.