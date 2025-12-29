Wer schon mal in New York war, hat sie wahrscheinlich benutzt: Die goldene Metrocard aus Plastik mit der man für die U-Bahn bezahlt. Eingeführt wurde sie vor fast 30 Jahren. Jetzt gibt es einen Nachfolger.

Ab Neujahr soll es ein komplett kontaktloses "Tap-and-Go-System" geben, mit dem Fahrgäste ihre Kreditkarte, ihr Smartphone oder andere Smart-Geräte zum Bezahlen nutzen können.

Wer das nicht will, kann eine wiederaufladbare Karte kaufen. Die aktuellen Metrocards funktionieren außerdem noch im Januar, so dass Fahrgäste ihr Restguthaben aufbrauchen können.

Weltweit wird das Tap-and-Go-System schon von anderen großen Städten wie London oder Singapur genutzt. Auch in San Francisco und Chicago gibt es ähnliche Modelle.