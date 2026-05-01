In Amsterdam gibt's ab heute keine Werbeplakate mehr für Fleisch, Flugreisen oder andere Dinge, die viel Treibhausgas verursachen.

Das Verbot gilt für jegliche Werbung im öffentlichen Raum - etwa an Plakatwänden, Haltestellen und Bahnhöfen. Supermärkte, Restaurants und Metzgereien dürfen an den eigenen Wänden aber weiter für ihre Produkte werben.

Der Stadtrat will mit der Aktion ein Zeichen für den Klimaschutz setzen und sowohl das Stadtklima als auch das Stadtbild verbessern. Der tatsächliche Verkauf der Produkte wird nicht eingeschränkt.

Damit ist Amsterdam die erste Hauptstadt weltweit, die so ein Werbeverbot hat. Kleinere niederländische Städte haben diesen Weg bereits früher eingeschlagen.