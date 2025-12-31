In den Niederlanden wird die Silvesternacht erstmal die letzte sein, in der noch legal geböllert werden darf - ab dem nächsten Jahreswechsel gilt für Privatleute ein Feuerwerk-Verbot.

Feuerwehr, Krankenhäuser und Polizei in den Niederlanden befürchten deshalb, dass die diese Nacht besonders hart wird. Der Verkauf von Feuerwerk ist schon drastisch gestiegen.

Auch in Deutschland fordern Menschen ein Böllerverbot. Die Gewerkschaft der Polizei Berlin hat für eine Petition schon fast drei Millionen Unterschriften gesammelt.

In Tschechien gibt es jetzt ein Verkaufsvebot. Dort dürfen Feuerwerk und Böller seit diesem Monat nicht mehr auf Märkten und Verkaufs-Ständen angeboten werden - die bisher oft an der Grenze zu Deutschland standen.