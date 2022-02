Die Forschenden hatten für ein Langzeitprojekt für HIV Proben gesammelt und ausgewertet. Dabei fielen 17 Fälle einer neuen Virusvariante auf, 15 davon in den Niederlanden. Danach wurden in den Niederlanden weitere Tests gemacht und noch mehr HIV-Infizierte mit dieser Variante gefunden. Die Forschenden schreiben, dass diese Variante eine deutliche höhere Viruslast hast, also potentiell für den Körper von Infizierten gefährlicher und auch ansteckender ist. Allerdings hat sie sich wohl schon in den 1980er und 1990er Jahren in den Niederlanden ausgebreitet und in den letzten Jahren dann nicht mehr so stark.

Virologen in Deutschland sehen in der neuen Variante keine wirkliche Gefahr, weil sie die anderen Varianten nicht verdrängt hat und weil Infizierten auch mit den bisherigen Therapien geholfen werden konnte.