Anschläge haben manchmal einen rechts- oder links-radikalen Hintergrund, oder einen islamistischen.

Aber die Niederlande warnen jetzt vor nihilistischem Extremismus. Dabei geht es einfach nur darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen oder Gewalt zu verherrlichen - offenbar befeuert durch Online-Subkulturen.

Diese Netzwerke sind den niederländischen Behörden zufolge oft international aufgestellt und erreichen vor allem junge Menschen. Dort werde zu immer extremeren Taten aufgerufen - die dann teils auch ausgeführt und ins Netz gestellt werden.

Die Behörden sehen in der Bewegung noch keine so große Gefahr wie etwa durch Dschihadismus-Gruppierungen, aber nihilistischer Extremismus bringe neue und unvorhersehbare Gefährdungen mit sich.