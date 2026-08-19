In Nigeria ist ein Influencer festgenommen worden, wegen des Verdachts mit Drogenhandel zu tun zu haben.

Die Behörden hatten vorher Kokain im Wert von umgerechnet fast 24 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Drogen waren für Großbritannien bestimmt. Der Verdächtige wurde dann letzte Woche an einem Flughafen in Lagos festgenommen, als er gerade nach Paris wollte. Bei Insta hat der 49-Jährige 700.000 Follower. Er inszeniert sich als Geschäftsmann, der mit Gold und Luxusgütern handelt.

Die Behörden glauben, dass er die Schlüsselfigur eines Kartells ist, das Kokain von Südamerika über Nigeria nach Europa und Asien schmuggelt. Der Influencer selbst hat zu den Vorwürfen noch nichts gesagt und es wurde auch noch keine Anklage erhoben.