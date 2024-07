Passivrauchen ist ein Gesundheitsrisiko - wer sich in der Nähe von Leuten mit E-Zigaretten aufhält, kann sich nach einer neuen Studie dagegen etwas entspannen.

Beim Passiv-Vapen drinnen nehmen Kinder deutlich weniger Nikotin auf als in der Nähe von Zigarettenrauchern - nämlich weniger als ein Siebtel der Menge. Ausgewertet wurden Bluttests und Umfragedaten von knapp 1.800 Kindern in den USA zwischen drei und elf Jahren. Die Studienmacher sagen, dass sich die Ergebnisse auch auf Erwachsene übertragen lassen. Und: Bedenken, was das Passiv-Vapen angeht, seien möglicherweise etwas übertrieben - denn die Belastung durch giftige Substanzen sei generell wahrscheinlich sehr gering.

Den Forschenden zufolge bestätigen die Ergebnisse allerdings die Risiken des Tabak-Rauchens in Innenräumen in der Nähe von Kindern. Das sollte unbedingt vermieden werden. Und - trotz der wenig bedenklichen Werte - auch das Vapen. Denn wenn Erwachsene das so vorleben, könnten Kinder später auch mit E-Zigaretten anfangen.

Die Studie ist im Fachjournal JAMA Network Open erschienen.