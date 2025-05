Pestizide mit Nikotin sind in der EU inzwischen verboten, aber das Nervengift kommt trotzdem noch in die Umwelt: durch Zigarettenstummel.

Das restliche Nikotin aus den Stummeln wird von Pflanzen aufgenommen und reichert sich in deren Blütennektar an. Genau der ist aber eine wichtige Futterquelle für viele Insekten, denen das Nikotin schaden kann.

Forschende von der Uni Graz haben den Effekt an einer tropischen Ameisen-Art nachgewiesen, die es auch in Gewächshäusern in Europa gibt. Die Biologie-Fachleute haben die Ameisen mit nikotinhaltigem und nikotinfreiem Nektar gefüttert. Gesunden Ameisen konnte das Nikotin zwar nichts anhaben. Aber wenn die Ameisen mit einem Pilz infiziert waren, erhöhte das nikotinhaltige Futter die Sterblichkeitsrate.

Das Forschungsteam schreibt im Fachmagazin Biology Open: Die Ergebnisse lassen sich zwar nicht unbedingt auf andere Insektenarten übertragen, aber trotzdem: Wer seine Zigarettenstummel achtlos auf den Boden wirft, könnte den Insektenschwund befeuern.