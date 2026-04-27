In Nordkorea steht jetzt ein Denkmal für die Soldaten aus dem Land, die auf der Seite Russlands im Ukraine-Krieg gefallen sind.

Machthaber Kim Jong Un hat es offiziell eingeweiht, auch Russlands Verteidigungsminister war dabei. Die Gedenkstätte heißt „Gedenkmuseum für militärische Auslandsoperationen und Kampferfolge".

Nordkorea hat nach Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes bis zu 15.000 Soldaten nach Russland geschickt. Sie wurden wohl vor allem dazu eingesetzt, die Region Kursk zurückzuerobern – ein Gebiet in Russland, das die Ukraine längere Zeit besetzt hatte.

Bei dem Einsatz sollen mindestens 600 Soldaten aus Nordkorea getötet worden sein, 4000 weitere wurden verwundet.