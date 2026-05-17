Auf der Nordsee-Insel Borkum sind acht kleine Katzenhaie ausgewildert worden.

Das dortige Aquarium zieht seit 30 Jahren immer wieder Katzenhaie auf, nach drei bis vier Jahren dürfen die Jungtiere dann ins Meer.

Katzenhaie sind braun und haben dunkle Punkte auf der Haut. Sie werden zwischen 60 und 100 Zentimeter lang und gehören damit zu den kleinsten Haien in der Nordsee. Dort sind sie insgesamt nicht bedroht, die Bestände nehmen sogar zu. Direkt an der Küste und im Wattenmeer sind sie aber selten. Oft landen die Haie als Beifang in Fischernetzen, bevor sie sich fortpflanzen können.