Quecksilber ist ein giftiges Schwermetall - und deshalb gibt's heute auch strenge Regeln, wie es eingesetzt werden darf.

Früher war Quecksilber lange in Thermometern drin und in Glühlampen. Obwohl das inzwischen verboten ist, findet sich das gifte Schwermetall immer noch in der Nordsee. Das hat eine Umweltchemikerin auf dem Meeresumwelt-Symposium in Hamburg gesagt. Die Forscherin vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie erklärt, dass Quecksilber die küstennahe Nordsee belastet - vor allem bei Flussmündungen. Da findet sich der giftige Stoff auf dem Meeresboden.

Es kommt immer noch neues Quecksilber dazu