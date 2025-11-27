Vor Sylt und Amrum sind kleine Wale heimisch, die Schweinswale.

Sie sind aus Sicht des neu gegründeten Netzwerkes Nordseeschutz ein Beispiel dafür, wie notwendig Meeresschutzmaßnahmen sind. Denn der Bestand der Schweinswale geht seit etwa 20 Jahren zurück.

Ziel des Netzwerkes ist es, die Nordsee als intakten Lebensraum und die Artenvielfalt zu erhalten. Mit dabei sind Umweltorganisationen aus Schleswig-Holstein, Bremen und sogar München. Ihr Ansatz ist es, die Menschen durch Bildungs- und Aufklärungsarbeit für den Wal- und Meeresschutz zu sensibilisieren. Außerdem fordert das Netzwerk von der Politik, den Schutz der Schweinswale mit konkreten Schritten zu verstärken. Das Netzwerk sieht den Lebensraum vor allem bedroht durch Fischerei, Schiffsverkehr, Plastikmüll und Lärm von Offshore-Anlagen.