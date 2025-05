Das Bakterium Alcanivorax borkumensis lebt im Meer - und frisst Öl.

Nach Tanker-Unfällen zum Beispiel vermehrt es sich oft sehr schnell, und hilft beim Beseitigen des Öl-Teppichs. Das Bakterium wurde vor ein paar Jahren in der Nordsee entdeckt. Klar ist schon, dass es ein Detergens - also eine seifige Flüssigkeit - produziert, mit der es sich an die Öltröpfchen heften kann.

Wie das Bakterium dieses "Bio-Spüli" selber herstellt, war bisher unklar. Jetzt hat eine Gruppe Forschende in Deutschland entschlüsselt, wie das Ganze funktioniert. Sie schreiben im Fachjournal Nature Chemical Biology, dass das Bakterium ein spezielles Gencluster hat, das für den Spüli-Bau verantwortlich ist. Die Gene enthalten die Bauanleitung, mit der das Bakterium die Moleküle für sein Spülmittel Schritt für Schritt zusammenbauen kann. Die Bakterien, bei denen die Forschenden diese Gene ausschalteten, konnten sich nicht mehr so gut an Öltröpfchen heften. Die Forschenden packten die Gene testweise auch in andere Bakterien - die fingen dann auch an, Spüli zu produzieren.

Das Team sagt: Mit dem Wissen könnten jetzt neue Bakterienstämme entwickelt werden, die Öl noch effizienter abbauen als Alcanivorax borkumensis. Die könnten dabei helfen, Öl-Teppiche im Meer schneller zu bekämpfen.