Kegelrobben sind die größten Raubtiere in Deutschland - erwachsene Tiere bringen an die 200 Kilo auf die Waage. Der Nachwuchs ist dagegen eher vom Typ niedlich - wegen des weißen Babyfells, mit dem die kleinen Robben in den ersten paar Lebenswochen noch nicht schwimmen können.

In genau der Zeit im Winter zählen Fachleute regelmäßig den Kegelrobben-Nachwuchs in der Nordsee - weil sie beim Überflug dann auf den Stränden zu sehen sind. Und im Frühjahr werden dann auch die erwachsenen Tiere gezählt, beim Fellwechsel. Die letzten Zählrunden zeigen: Die Kegelrobben-Kolonien in den Niederlanden, Deutschland und Dänemark wachsen. Diese Saison wurden mehr als 2.500 Jungtiere gezählt und mehr als 11.500 ausgewachsene Tiere. Allerdings scheinen die Zahlen nicht mehr ganz so stark zu steigen wie in den letzten Jahren - vor allem bei den Jungtieren. Das könnte aber auch an Sicht-Problemen durch das schwierige Wetter während der Zähl-Flüge liegen.