In Norwegen soll ein rund zwei Kilometer langer Tunnel gebaut werden - für Kreuzfahrtschiffe.

Die zuständige Behörde sagt, dass es Anfang 2027 losgehen kann. Morgen (19.6.26) stimmt noch das norwegische Parlament final über die Finanzierung ab. Der Tunnel soll zwei Fjorde miteinander verbinden. Die Durchfahrt wäre auch für kleinere Kreuzfahrtschiffe möglich, die an der norwegischen Westküste unterwegs sind. Geplant ist eine Höhe von 50 Metern und eine Breite von 36 Metern.

Der Tunnel würde etwas Zeit sparen und eine weitere Attraktion an der Küste sein, die offene See in der Nähe der Fjorde gilt außerdem als schwer befahrbar. Ob ein Tunnel wirklich sicherer wäre wird aber auch in Frage gestellt, zum Beispiel dann, wenn ein Feuer ausbrechen würde. Der Tunnel könnte in drei bis vier Jahren fertig sein.