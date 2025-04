Es muss nicht immer die neueste Konsole oder das nächste gehypte PC-Spiel sein.

Zwischendurch mal ein Retro-Game, das man in der Kindheit oder Jugend gezockt hat - kann auch Spaß machen. Und den größten Nostalgie-Faktor haben dabei offenbar Games, die uns in einem bestimmten Alter geprägt haben. Forschende der Uni Oxford haben 12.000 Stunden Retro-Gaming-Daten von hunderten Spielern analysiert - und zwar auf der Nintendo Switch. Denn darauf laufen Spiele von sechs früheren Konsolengenerationen - bis zurück in die 1980er Jahre.

Ergebnis: Besonders beliebt waren Games, die Leute gespielt haben, als sie 10 Jahre alte waren. Die Forschenden vermuten: Das war ungefähr die Zeit als die Spieler erstmals Videogames für sich entdeckten. Sie stellten auch fest, dass sich das Interesse an Retro-Games in etwa verdoppelt, zwischen dem Alter von 20 und 40 Jahren. Allerdings müssten die Nostalgie-Muster noch für andere Konsolen und Spielerpopulationen untersucht werden.