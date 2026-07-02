Kleine Hinweise im Supermarkt können unsere Kauf-Entscheidung beeinflussen – und dazu führen, dass wir häufiger Produkte mit höheren Tierwohlstandards kaufen.

Drei Wissenschaftlerinnen der Uni Bonn haben rund 850 Personen in einem virtuellen Supermarkt einkaufen lassen. Ein Teil sah vor dem Einkauf ein Plakat mit dem Slogan: "Immer mehr Menschen in Deutschland entscheiden sich für mehr Tierwohl". Andere sahen direkt über den Regalen im Markt eine Infografik zu den verschiedenen Haltungsstufen. Eine dritte Gruppe sah beide Hinweise, die Kontrollgruppe keinen.

Ergebnis: Sowohl der Hinweis auf die soziale Norm als auch die Infografik führten dazu, dass häufiger Produkte mit höheren Tierwohlstandards im Einkaufskorb landeten. Am größten war die Wirkung, wenn beide Hinweise kombiniert wurden. Die Forscherinnen schließen daraus, dass sogenanntes Nudging den Kauf von Tierwohl-Produkten fördern kann.

Offen bleibt, ob die Ergebnisse auch für reale Kaufentscheidungen gelten. Bei dem virtuellen Einkauf haben die Teilnehmenden die Produkte weder bezahlt noch tatsächlich mitgenommen.