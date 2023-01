Die US-Weltraumbehörde NASA arbeitet deshalb schon seit einiger Zeit gemeinsam mit dem amerikanischen Militär an einem nuklearen Triebwerk, um schneller voranzukommen. Jetzt hat sie mitgeteilt, dass in vier Jahren die ersten Tests im All stattfinden sollen.

Kombi aus zwei Nuklear-Antrieben

Geplant ist eine Kombination aus zwei nuklearen Antrieben: Beim nuklearen Thermal-Antrieb erhitzt ein Kernreaktor flüssigen Wasserstoff und wandelt ihn um in Plasma. Das wird dann durch Düsen geleitet, um Schub zu erzeugen - und zwar deutlich mehr als mit den aktuellen chemischen Antrieben.



Beim nuklearen elektrischen Antrieb wiederum versorgt ein Kernreaktor ein Ionentriebwerk mit Strom. Darin wird ein Gas wie zum Beispiel Xenon ionisiert und beschleunigt, um den Schub zu erzeugen. Dieses Konzept erzeugt zwar weniger Schub, dafür aber für fast drei Stunden.



Mit den kombinierten Systemen soll der Mars in 100 Tagen zu erreichen sein, vielleicht sogar in 45. Mit der bisherigen Technik dauert die Reise knapp 260 Tage.