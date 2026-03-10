In der U-Bahn kann's im Sommer echt heiß werden.

Dazu hat ein Forschungsduo aus den USA Langzeitdaten gesucht. Aber bisher gibt's wenig, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Nature Cities. Deshalb haben sie Social-Media-Posts durchsucht: auf X und Google-Bewertungen - und zwar bezogen auf die U-Bahnen von London, Boston und New York. Die ausgewerteten Online-Kommentare erstreckten sich über den Zeitraum von 2008 bis 2024. Und darin fanden sich mehr als 22.000 Hitze-Beschwerden zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten. Die haben die Forschenden abgeglichen mit den jeweiligen Temperaturen.

Dabei zeigte sich: Über der Temperatur von 10 Grad Celsius stiegen in allen drei Städten die Hitze-Beschwerden mit jedem zusätzlichen Grad deutlich an: um zehn bis 27 Prozent. Die Forschenden betonen, dass Hitze von oben ja quasi in die Erde sickert und dort unten gespeichert wird. Dadurch kann es in U-Bahnen extrem heiß werden: Zum Beispiel wurden in der Londoner Tube schon 47 Grad gemessen.