Welche Getränkeverpackung ist am umweltfreundlichsten?

Das haben eine Doktorandin und ein Professor der britischen Universität Southampton berechnet. Sie haben dafür verschiedene Verpackungsarten verglichen: Glasflaschen, Plastikflaschen und Dosen. Das Ergebnis fiel anders aus, als viele vielleicht denken würden. Neu hergestellte Glasflaschen schnitten am schlechtesten ab. Sie können zwar wiederverwertet werden, aber bei der Herstellung werden Stoffe eingesetzt, die schädlich sind und man braucht viel Hitze - und dafür wird meist Erdöl oder Erdgas verwendet. Und die Flaschen sind schwer - beim Transport wird also auch mehr Energie verbraucht.

Am besten Pfandflaschen

Eine bessere Öko-Bilanz hatten Plastikflaschen. Da ist das Problem, dass die Natur Plastik nicht abbauen kann. Am besten schnitten recycelte Getränkedosen ab. Aluminium-Dosen brauchen in der Herstellung weniger Energie und Aluminium kann theoretisch fast komplett zu einer neuen Dose recycelt werden. Die Forschenden schreiben aber: Oft funktioniert das mit dem Recycling nicht. Am besten sei es, wenn es ein gutes Pfandsystem gibt und die Verpackungen leicht gereinigt und nochmal benutzt werden können. Oder wenn jeder eine eigene Flasche mitbringt.