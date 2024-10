Gestresste Bienen verhalten sich pessimistischer

Unter Druck eine schlechte Entscheidung getroffen? Das kann auch Bienen so gehen.

Forschende der Universität Newcastle in England haben herausgefunden, dass sich gestresste Bienen pessimistischer verhalten. Sie flogen in einer Untersuchung seltener zu Orten, von denen sie eigentlich gelernt hatten, sie mit einer süßen Belohnung zu verbinden - sprich: Zuckerwasser. Die Forschenden hatten die Bienen - in dem Fall Hummeln - trainiert, bestimmte Farben mit Belohnung zu assozieren. Aber unter Stress, etwa nachdem die Hummeln geschüttelt wurden, flogen sie trotz der Farbsignale häufiger zu Orten, wo weniger Zuckerwasser auf sie wartete.

Die Forschenden schreiben, das macht deutlich, dass auch Bienen emotionsähnliche Reaktionen zeigen. Sie wollen jetzt untersuchen, welche Folgen das in der freien Wildbahn hat - wenn Bienen unterwegs sind, um in Blüten Nektar zu sammeln. Bienen leisten dabei eine wichtige Arbeit für die Natur, weil sie bei ihren Besuchen die Pflanzen mit Pollen bestäuben.