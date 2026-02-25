Es gibt viel mehr Bienenarten als nur die Honigbiene - doch wie viele genau, ist noch nicht klar.

Ein Forschungsteam hat jetzt im Fachjournal Nature Communications eine umfassende Schätzung veröffentlicht. Es geht davon aus, dass es weltweit mehr als 25.000 Bienenarten gibt - von denen rund 5.000 noch unbekannt sind. Die Forschenden warnen: Die Arten, die wir nicht kennen, können wir schlecht schützen. Das ist ein Problem, weil gerade Wildbienen als Bestäuber sehr wichtig sind.

Die meisten noch unentdeckten Bienenarten vermuten die Forschenden in Asien und Afrika.