Dichte tropische Regenwälder galten lange als ungeeigneter Lebensraum für frühe Menschen: die Sicht zu schlecht, das Wetter zu nass, dazu gefährliche Tiere und giftige Pflanzen.

Funde aus der Elfenbeinküste deuten allerdings daraufhin, dass unsere Vorfahren in der Altsteinzeit anpassungsfähiger waren als gedacht. Ein internationales Forschungsteam hat Steinwerkzeuge und Umweltspuren untersucht, die auf menschliche Anwesenheit hindeuten. Sie analysierten auch Pollen, andere Pflanzenreste und Ablagerungen.

Ergebnis: Schon vor etwa 150.000 Jahren konnten Menschen Regenwald nutzen und dort leben - deutlich früher als bisher angenommen. Das stützt die Idee, dass schon unsere Vorfahren ökologische Generalisten waren, die in ganz unterschiedlichen Gegenden überlebten.