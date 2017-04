Sie haben nach einer Studie der Universität Surrey in England in den letzten Jahrzehnten - zumindest theoretisch - am meisten für den Klimaschutz getan. Der ökologische Fußabdruck von kriminellen Taten hat sich nach Berechnungen der Forscher deutlich verbessert: 2015 verursachte ein Verbrechen in England und Wales gut zwei Drittel weniger CO2 als noch vor 20 Jahren. Zwar ist dort in dieser Zeit auch die Kriminalitätsrate zurückgegangen, aber nur um ein Drittel.