Damit in der Natur Pflanzen wachsen und unser Ökosystem funktioniert, müssen irgendwie die Pflanzensamen verteilt werden.

Ein Forschungsteam unter Leitung der Uni Coimbra in Portugal hat rekonstruiert, wie Tiere in Europa Pflanzensamen verteilen - und ob das insgesamt gut klappt oder nicht. Die Studie zeigt, dass es viele Pflanzen schwer haben, weiterzubestehen, weil die Tierarten, die ihre Samen verbreiten, vom Aussterben bedroht sind. Fast jede dritte Pflanzenart in Europa ist laut der Studie auf Tierarten angewiesen, denen es nicht besonders gut geht.

Im Schnitt verbreitet jede Tierart 13 Pflanzenarten. Das passiert, indem die Tiere Pflanzensamen fressen und woanders wieder ausscheiden. Oder sie nehmen die Samen im Fell mit und verbreiten sie so. Die Forschenden schreiben: Wenn man über Naturschutz redet, muss man immer im Kopf haben, wie wichtig bestimmte Tierarten für bestimmte Pflanzenarten sind.