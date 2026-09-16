Der soll automatisch greifen, wenn die Strompreise längere Zeit zu hoch sind. Dann gäbe es die ersten 2900 Kilowattstunden pro Jahr für 10 Cent. So viel verbraucht ungefähr ein 2-Personen-Haushalt und das ist deutlich günstiger als der aktuelle Strompreis in Österreich, der liegt laut ORF gerade bei etwa 14 Cent pro Kilowattstunde. Finanziert werden soll das ganze nicht über Steuern, sondern über einen Beitrag der Stromerzeuger.
Subventionen auch für die Industrie
Auch für die energieintensive Industrie soll es in Österreich günstigere Strompreise geben. Das betrifft zum Beispiel Stahl, Papier und Elektro-Hersteller. Allerdings ist die Förderung an Bedingungen geknüpft: Große Unternehmen müssen grundsätzlich 90 Prozent der Arbeitsplätze erhalten. Das soll verhindern, dass die Unternehmen ins Ausland abwandern.