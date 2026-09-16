In Österreich hat die Regierung einen Strompreisdeckel für Krisen beschlossen.

Der soll automatisch greifen, wenn die Strompreise längere Zeit zu hoch sind. Dann gäbe es die ersten 2900 Kilowattstunden pro Jahr für 10 Cent. So viel verbraucht ungefähr ein 2-Personen-Haushalt und das ist deutlich günstiger als der aktuelle Strompreis in Österreich, der liegt laut ORF gerade bei etwa 14 Cent pro Kilowattstunde. Finanziert werden soll das ganze nicht über Steuern, sondern über einen Beitrag der Stromerzeuger.

