AEIOU - was ist mit dieser Buchstabenfolge gemeint?

Es sind die Vokale im Alphabet, in der richtigen Reihenfolge. Soweit so klar, aber ist das auch der Grund, warum ein Kaiser in Österreich im 15. Jahrhundert die Abfolge AEIOU in viele Gebäude meißeln ließ? Unter anderem finden sich die Buchstaben in der Wiener Neustadt und auf der Burg in Graz. Schon zu Lebzeiten von Kaiser Friedrich, dem Dritten, rätselten Menschen über die Abkürzung.

Dazu gibt es mehr als 300 Theorien. Eine Variante war zum Beispiel die lateinische Fassung des Satzes: "Österreich wird bestehen bis ans Ende der Welt", also "Austria erit in orbe ultima".

Eine mögliche Lösung hat jetzt ein deutscher Historikergeliefert. Er geht davon aus, dass AEIOU für den lateinischen Spruch "Amor Electis Iniustis Ordinor Ultor" steht, zu Deutsch "Geliebt von den Erwählten, gefürchtet von den Ungerechten". Mit diesem Motto versuchte Friedrich der Dritte offenbar in jungen Jahren seine Herrschaft zu festigen.

Ob das Motto geholfen hat, ist zwar nicht klar, aber jedenfalls sollte Friedrich der Dritte der Herrscher des Heiligen Römischen Reichs mit der längsten Amtszeit werden. Er saß nach seiner Krönung in Rom 53 Jahre auf dem Thron. Zwar nicht so lange wie Elisabeth, die Zweite, aber im 15. Jahrhundert ein Rekord.