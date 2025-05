Ab dem Sommer geht es für Forschende der Uni Innsbruck um die Kommunikation der Zukunft.

Sie stellen auf dem 2.300 Meter hohen Berg Hafelekar ein sogenanntes "Quantenteleskop" auf. Der österreichische öffentlich-rechtliche Sender ORF berichtet darüber. Demnach soll diese Technologie in der Zukunft dafür sorgen, dass unsere Kommunikation absolut abhörsicher wird. In Experimenten soll das Teleskop Lichtteilchen zu speziellen Satelliten ins All senden und auch wieder empfangen. Im Moment gibt es nur wenige Quantensatelliten und die gehören vor allem China. Auch auf der Erde gibt es kaum Bodenstationen.

Die Quantenkommunikation nutzt das Phänomen der Quantenverschränkung. Zwei räumlich voneinander getrennte – aber verschränkte – Teilchen bleiben miteinander verbunden. Egal, wie weit sie von einander entfernt sind. Selbst, wenn sie an völlig unterschiedlichen Stellen im Universum sind. Sie wissen voneinander. Dieses Prinzip würde auch dafür sorgen, dass die Kommunikation nicht abhörbar wird. Jeder Lauschversuch würde die zerbrechliche Teilchen-Verschränkung zerstören.