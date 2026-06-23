Eine Initiative, die das ändern wollte, ist nämlich gescheitert. Laut dem österreichischen Innenministerium haben sich nur rund 49.000 Menschen bis zum Stichtag gestern dafür ausgesprochen. Damit sich der Nationalrat mit der Forderung befasst, hätten 100.000 unterschreiben müssen.



Im überwiegend katholischen Österreich war der Karfreitag bis 2019 nur für evangelische Christen, Altkatholiken und Methodisten ein gesetzlicher Feiertag. Sie hatten damit einen Feiertag mehr als Beschäftige mit einem anderen Glauben. Der Europäische Gerichtshof bewertete das als diskriminierend. Seitdem müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich einen Urlaubstag nehmen, wenn sie zum Beispiel an dem Freitag vor Ostern einen Gottesdienst besuchen wollen.