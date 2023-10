Wenn Forschende das Gefühl haben, die Politik ignoriert die Wissenschaft, dann schließen sie sich manchmal zusammen und schreiben einen Offenen Brief.

Allerdings lohnt es sich, bei solchen Briefen genauer zu schauen, wer eigentlich dahinter steckt. Der britische Guardian berichtet über so ein Schreiben, das vor etwa einem Jahr an hochrangige EU-Vertreter verschickt wurde. In der so genannten "Dublin Declaration of Scientists" ging es um die Frage, ob wir weniger Fleisch essen sollen. Darin wenden sich die Unterzeichnenden gegen eine generelle Empfehlung, deutlich weniger Fleisch zu essen. Regelmäßiges Fleisch Essen sei gesund und Nutztiere wichtig für den Stoffkreislauf. Unterschrieben haben mehr als tausend Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.

Der Guardian und ein Journalismus-Projekt von Greenpeace berichten, die Initiatoren des Briefs hätten enge Verbindungen in die Fleischindustrie. Sogar die Website, auf der der Offene Brief erscheint, lässt sich zum polnischen Rindfleisch-Verband zurückverfolgen. Fachleute kritisieren den Brief im Guardian als Propaganda und arbeiten an einer Entgegnung.