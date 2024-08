Eine musikalische Superkraft könnte verbreiteter sein als bislang gedacht.

Manche Menschen hören einen beliebigen Ton und können sofort sagen: Das ist ein zweigestrichenes g. Diese Begabung nennt man absolutes Gehör, und sie ist in Europa oder Nordamerika extrem selten.

Nicht so selten scheint eine andere Art von absolutem Gehör zu sein. Das haben jetzt drei Psychologen aus Kalifornien rausgefunden. Sie haben musikalische Laien als Testpersonen angeworben. Die sollten immer dann eine Sprachnachricht schicken, wenn sie einen Ohrwurm haben. Und in der Nachricht sollten die Personen den Song selber singen.

Bei der Auswertung kam raus: Bei knapp der Hälfte der Aufnahmen sangen die Testpersonen genau in der richtigen Tonhöhe, also in der Originaltonart des Songs. Diese Quote ist laut den Forschern deutlich höher als erwartet. Sie vermuten, dass viel mehr Leute als gedacht eine versteckte Fähigkeit haben, sich an absolute Tonhöhen zumindest korrekt zu erinnern. Selbst wenn sie eben nicht sagen können: Dieser Ton war ein hohes b.

Offenbar leistet unser Gehirn das richtige Erinnern an die Tonhöhe auch automatisch, denn Ohrwürmer tauchen ja ungeplant auf. Die Studie ist im Fachmagazin Attention, Perception, Psychophysics erschienen.