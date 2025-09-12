Manchmal sind zwei Arme einfach zu wenig, für die vielen Aufgaben, die man hat.

Oktopusse haben acht Arme - und was sicher praktisch ist: Die können gleichzeitig verschiedenste Bewegungen ausführen. Darüber berichtet ein US-Forschungsteam im Fachmagazin Scientific Reports. Das Team hat Oktopusse in freier Wildbahn genau beobachtet und jede ihrer Bewegungen katalogisiert. Die Arme werden zum Beispiel zur Fortbewegung, zur Tarnung, zum Nestbau oder zur Futtersuche benutzt. Allerdings werden bestimmte Arme für Aufgaben bevorzugt eingesetzt. Die Vorderarme sind grundsätzlich eher auf Erkunden ausgerichtet, die hinteren zur Fortbewegung.

Die Erkenntnisse können laut dem Team zum Beispiel helfen, bessere Roboter zu bauen, mit besonders flexiblen Armen, die auch in schmale Öffnungen greifen können. Die Forschenden sagen, so könnte man zum Beispiel Erdbeben-Opfern durch kleinste Öffnungen Essen oder Medikamente reichen.



