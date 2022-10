Das ist bei einer Online-Abstimmung des Langenscheidt-Verlags rausgekommen. Smash bedeutet im Englischen eigentlich so viel wie "kaputt machen" oder "zerschlagen". Als Jugendwort im Deutschen wird es aber anders verwendet: Abgeleitet vom Partyspiel "Smash or Pass" meint es etwa "mit jemandem was anfangen", "jemanden abschleppen" oder auch "Sex mit jemandem haben". Smash ist in dem Online-Voting mit 43 Prozent der Stimmen auf Platz 1 gewählt worden.

Auf Platz 2 landete das Wort "bodenlos", was so viel wie "mies" oder auch "unglaublich schlecht" bedeutet. Auf Platz 3 kam noch das Wort "Macher" - also jemand, der Dinge anpackt und ohne lange zu fackeln umsetzt.

Sieger im letzten Jahr war "cringe" - um etwas Peinliches oder Unangenehmes zu beschreiben. Langenscheidt veröffentlicht seit 2008 die Jugendwörter des Jahres.