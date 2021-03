Ja, Online-Dating ist doch so oberflächlich.

US-Psychologen haben das Wisch-Verhalten von Männern und Frauen untersucht. Dazu haben sie Studierende und Mitte-30-Jährige ins Labor gebeten und sie in Dating-Apps stöbern lassen. Sie wollten wissen: Welche Faktoren bestimmen, ob jemand nach rechts oder links swiped - also den anderen kennenlernen will oder nicht.

Es zeigte sich, dass weder die Persönlichkeit, noch die Suche nach etwas Festem, noch die Offenheit für One-Night-Stands entscheidend waren: Es zählte allein das Aussehen. Demnach entschieden sich die mehr als 2.500 Teilnehmenden oft nur anhand der Attraktivität und der Hautfarbe für oder gegen eine Person - und das innerhalb kürzester Zeit: in unter einer Sekunde. Dabei waren Frauen wählerischer als Männer. Und Menschen, die sich selbst als attraktiv bezeichnen, waren auch wählerischer.

Die Psychologen finden es aufschlussreich, dass Menschen die Entscheidung, ob sie eine andere Person kennenlernen wollen, so schnell treffen und das ausschließlich vom Äußeren abhängig machen.