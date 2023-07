Tinder ist ja eigentlich eine Dating-App.

Aber eine neue Studie kommt zu dem Ergebnis, dass viele Menschen, die tindern, gar kein Date suchen. Forschende aus der Schweiz, Frankreich und den USA haben knapp 1400 Leute, die Tinder nutzen, online befragt. Es zeigte sich: Etwa die Hälfte suchte keinen neuen Partner und wollte auch kein Offline-Treffen. Fast zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie schon in einer Partnerschaft sind. Die Forschenden sagen: Tinder wird von diesen Menschen so wie soziale Medien genutzt: Um sich abzulenken, um unterhalten zu werden und um das Selbstwertgefühl zu verbessern.

Leute, die vor allem bei Tinder sind, um sich von Problemen und negativen Gefühlen abzulenken, sind laut eigener Aussage allerdings eher unzufrieden mit der App. Der Studienleiter sagt: Wer psychische Probleme hat, sollte sie lieber anders angehen, als sich bei Tinder oder sozialen Medien abzulenken.