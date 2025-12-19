In Zukunft soll es leichter werden, beim Online-Shopping von seinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen.

Der Bundestag stimmt heute über einen Gesetzentwurf ab, mit dem eine entsprechende EU-Richtline umgesetzt werden soll. Die sieht vor, dass in Online-Shops eine leicht erkennbare Widerrufsfunktion mit wenigen Klicks zur Verfügung steht - und das 14 Tage nach Kauf.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig geht davon aus, dass der Widerrufs-Button ab Sommer gesetzliche Pflicht sein wird.

Außerdem geht's im Bundestag um härtere Konsequenzen beim sogenannten Greenwashing. Wer sein Produkt als umweltfreundlich oder klimaneutral bewirbt, muss das in Zukunft auch belegen können, sonst drohen Abmahnungen oder sogar Schadenersatz.