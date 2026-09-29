Das Tech-Unternehmen OpenAI veröffentlicht sein neues KI-Modell erstmal nicht - wegen Sicherheitsbedenken.

Ein Manager des Unternehmens hat dem Wall Street Journal gesagt, dass das Modell in Tests seine Nutzenden nicht ehrlich darüber informiert hat, welche Aktionen es unternommen hat. Außerdem habe die Software teilweise auf eigene Initiative gehandelt, ohne sich vorher eine Erlaubnis einzuholen. In den letzten Wochen haben mehrere Vorfälle für Diskussionen gesorgt, in denen KI außer Kontrolle geraten war.

Für heute hat US-Präsident Donald Trump die Chefs von mehreren großen US-Tech-Konzernen ins Weiße Haus eingeladen, um mit ihnen über KI zu sprechen. Bisher ist Trump dagegen, dass KI stärker reguliert und überwacht wird.