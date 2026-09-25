Mit rund acht Jahren werden Orang-Utan-Jungtiere selbständig und ziehen sozusagen von zu Hause aus.

In diesen acht Jahren müssen sie so einiges lernen, um zu überleben: zum Beispiel was man gefahrlos essen kann und wie man an leckeres Futter kommt. Aber wie genau lernen sie das?

Ein Forschungsteam hat 21 Orang-Utan-Jungtiere in Indonesien über mehr als ein Jahrzehnt beobachtet. Das Team schreibt im Fachjournal Science: Meistens lernten die Jungtiere durch Abschauen von anderen Orang-Utans, aber es gab auch einige, die viel selber ausprobierten. Die Forschenden vermuten, dass das wahrscheinlich von der Persönlichkeit und individuellen Vorlieben abhängt.

Am vielfältigsten und damit gesündesten ernähren sich laut Studie diejenigen Orang-Utans, die in den acht Jahren als Jugendliche intensiv gelernt haben, wie sie an Futter kommen.

