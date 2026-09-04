Neun Monate lang - das ist der bisher längste Zeitraum, in dem ein Mensch mit einer Schweineniere gelebt hat.

Die Fachzeitschrift The Lancet berichtet über den Fall. Ärztinnen und Ärzte hatten einem schwerkranken 66-Jährigen letztes Jahr die Niere eines genetisch veränderten Schweins eingesetzt. Das Organ funktionierte neun Monate lang, so dass der Mann nicht mehr zur Dialyse musste. Das heißt, sein Blut musste nicht mehr über eine Maschine gereinigt werden, sondern das übernahm das neue Organ. Später bekam er dann eine menschliche Spenderniere.

Fachleute sagen, dass Organe von Schweinen als Überbrückung eingesetzt werden könnten, bis eine Transplantation von Mensch zu Mensch möglich ist. Da gibt es oft lange Wartezeiten. In Deutschland werden bisher keine ganzen Organe von Tieren eingesetzt.

Schweine sind als Spendertiere besonders geeignet, da ihre Organe zum Teil mit menschlichen vergleichbar sind. Damit sie durch das Immunsystem aber nicht abgestoßen werden, werden die Tiere genetisch verändert.