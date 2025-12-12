Wie schaffen Vögel es, über hunderte und tausende Kilometer hinweg ihren Weg zu finden?

Frühere Studien hatten schon gezeigt, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren. Aber wie genau sie das spüren, ist noch unklar. Die Forschenden haben nun wohl die Region im Vogelgehirn gefunden, in dem die magnetische Information ankommt. Sie fixierten den Kopf ihrer Testvögel und setzten sie einem Magnetfeld aus, das sich beständig drehte.

Welche Aktivität das im Taubengehirn auslöst, zeigen die Forschenden im Fachmagazin Science. Die Magnetfelder stimulieren Hirnregionen, in denen Signale aus dem Gleichgewichtssystem ankommen, und wo verschiedene Sinneseindrücke miteinander verknüpft werden.

Das bestätigt eine frühere Vermutung, dass das Erdmagnetfeld das Gleichgewichtssystem von Tauben beeinflusst. Wie genau das passiert, bleibt aber weiterhin unklar.

